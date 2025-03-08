«Питтсбург» продлил защитника Ши на год и 900 тысяч долларов

Новый контракт 28-летнего игрока будет действовать в сезоне-2025/26. В текущем сезоне (своем втором в НХЛ) Ши провел за «Пингвинс» 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 16:26.