«Питтсбург» продлил защитника Ши на год и 900 тысяч долларов

Новый контракт 28-летнего игрока будет действовать в сезоне-2025/26. В текущем сезоне (своем втором в НХЛ) Ши провел за «Пингвинс» 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (2+4) очков при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 16:26.
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