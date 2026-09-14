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Li Auto в Европе: электрический кроссовер i6 выйдет под именем Li 6

Li Auto в Европе: электрический кроссовер i6 выйдет под именем Li 6

Компания Li Auto представит свою первую европейскую модель на Парижском автосалоне в октябре, а продажи запланированы на четвертый квартал 2026 года.

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