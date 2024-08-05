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Вильфанд предсказал в Алтайском крае жару до 35 градусов

Вильфанд предсказал в Алтайском крае жару до 35 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, температура воздуха будет выше на 2-3 градуса В период с 5 по 11 августа температура воздуха в Алтайском крае будет выше нормы на 2-3 градуса: она составит около 25-30°С со знаком плюс.

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