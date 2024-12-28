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Древние виды могли развиваться медленнее и существовать дольше, но после глобальных ледниковых периодов темпы эволюции ускорились, говорится в новом исследовании Вирджинского технологического института

Древние виды могли развиваться медленнее и существовать дольше, но после глобальных ледниковых периодов темпы эволюции ускорились, говорится в новом исследовании Вирджинского технологического института

﻿﻿Новое исследование Технологического института Вирджинии предполагает, что древние виды, возможно, развивались медленнее и существовали дольше, но эта эволюция ускорилась после глобального ледникового периода.

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