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Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают?

Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают?

Однако их подход к разрешению ссор отличается от привычных методов. Как сообщает издание Mirror, они используют метод, унаследованный от королевы Елизаветы II, который позволяет им эффективно управлять конфликтами.

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