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Кевин Андерсон: «Моя главная цель остается прежней – выиграть «Шлем», «Мастерс»

Экс-пятая ракетка мира Кевин Андерсон после победы на турнире в Ньюпорте ответил на вопрос, нацеливается ли по-прежнему на победу на «Большом шлеме».

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