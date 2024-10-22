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3D-атлас мозга демонстрирует ключевые этапы развития мозга

3D-атлас мозга демонстрирует ключевые этапы развития мозга

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в сотрудничестве с учеными из пяти различных институтов разработали трехмерный атлас развивающегося мозга мыши с использованием передовых методов визуализации и микроскопии.

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