3D-атлас мозга демонстрирует ключевые этапы развития мозга

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в сотрудничестве с учеными из пяти различных институтов разработали трехмерный атлас развивающегося мозга мыши с использованием передовых методов визуализации и микроскопии.
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