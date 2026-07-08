FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 077 подписчиков

Гарри Стайлз превзошёл Coldplay по числу концертов на «Уэмбли» в рамках одного тура

Британский исполнитель Гарри Стайлз провёл 12 концертов подряд на лондонском стадионе «Уэмбли» в рамках тура Together Together, что стало новым рекордом самой длительной музыкальной резиденции на этой площадке за один тур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии