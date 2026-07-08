Гарри Стайлз превзошёл Coldplay по числу концертов на «Уэмбли» в рамках одного тура

Британский исполнитель Гарри Стайлз провёл 12 концертов подряд на лондонском стадионе «Уэмбли» в рамках тура Together Together, что стало новым рекордом самой длительной музыкальной резиденции на этой площадке за один тур.
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