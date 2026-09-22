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Пронедра

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Общественник Иванов предложил ограничить обряды экзорцизма вне Церкви

Общественник Иванов предложил ограничить обряды экзорцизма вне Церкви

Общественника Михаил Иванов предложил ограничить проведение обряд экзорцизма вне Церкви и требует приравнять частные ритуалы к сатанизму.

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