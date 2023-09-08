Иноагент Макаревич и "неправильные" евреи

Только подумала, как высказать свое "фи" машинисту макару, но тут увидела что-то невообразимо страшно-мерзкое и отвратительное существо из мира животных лицедея лешку панина и ОНО на меня подествовало, как рвотный порошок! 🤢 Я даже забыла про гундосого смакаревича...)☺️

И

Искандер

Ага. Евреи считают, что в их народе присутствуют потомки «иноплеменников», хрен знамо в какой древности присоединившихся к «настоящим» евреям. И они, потомки, наследуют души своих предков. Евреи называют их «эре врав» или просто - сброд. И свойствами этого сброда являются склочность, наглость и гордыня. Талмуд предупреждает: «Потомок Давида (т.е. Машиах, по-нашему - антихрист) не придет до тех пор, пока не переведутся гордецы в народе Израиля» (Санедрин, 98а). С приближением эпохи Машиаха (антихриста) люди с душами эрев рав возобладают, и это выразится в максимальном росте наглости и гордыни («Эвен Шлема», 11:7). Судя по той сволочи, что утекла и утекает в Исраиловку, антихрист притащится нескоро. И это прекрасно!