При диабете 2 типа тирзепатид снижает риск смерти и возникновения проблем с сердцем и почками – исследование

Для пациентов с диабетом 2 типа лечение тирзепатидом (препарат, который одновременно воздействует на два рецептора: глюкагоноподобный пептид 1 и глюкозозависимые инсулинотропные полипептидные рецепторы) связано с более низким риском смертности от всех причин и других неблагоприятных сердечно-сосудистых и почечных событий по сравнению с лечением только глюкагоноподобными пептидами 1.