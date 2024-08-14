Украина планирует продать США редкоземельные металлы на 1 трлн долларов

Гарий Щерба

Ха ха ха , ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ это КАК же ФАШИЗМНГТОН ПОЛУЧИТ эти НЕДРА , если СКОРО ПОЧТИ ВСЯ Окраина ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ и РОССИЯ ВЕРНЁТ себе , СВОИ , ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ....??!!!!!??