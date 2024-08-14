Украина планирует продать США редкоземельные металлы на 1 трлн долларов

Ради более тесных связей с Западом и продолжения финансирования Киева со стороны Вашингтона украинская власть начинает распродажу природных богатств собственной страны.
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