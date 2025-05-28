В преддверии летней оздоровительной компании, а также с цельюнедопущения гибели и травмирования детей 23 мая 2025 года в учрежденииобразования состоялась встреча с инспектором РДПС ОГАИ УВД Бобруйскогогорисполкома Дошковским А.
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