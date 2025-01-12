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Черниговская область? За 20 дней? Что это за наш план, о котором заговорили

Черниговская область? За 20 дней? Что это за наш план, о котором заговорили

Вооружённые силы России планируют провести контрудар по Черниговской области и установить контроль над регионом в течение 20 дней.

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