Старший лейтенант Лик представит новую песню на Дне города в Раменском

День города Раменский пройдет 24 августа. На празднике представят новую песню, автором которой стал старший лейтенант вооруженных сил РФ в запасе, руководитель студии патриотической песни «Офицеры России» Дмитрий Лик.
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