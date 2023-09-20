Военное обозрение

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Китай представил штурмовую бронемашину с открытым верхом Lynx Hybrid 6x6

Китай представил штурмовую бронемашину с открытым верхом Lynx Hybrid 6x6

Китайская оборонка представила новый бронированный штурмовой вездеход Lynx 6x6, оснащенный бензиново-электрической гибридной силовой установкой и имеющий открытый верх.

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