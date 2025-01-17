Аграрии рассказали об опасностях теплой и малоснежной зимы

Уральские аграрии рассказали, что теплая и малоснежная зима может негативно отразиться на урожае. Речь идет как об озимых зерновых культурах, так и о плодовых деревьях, кустарниках, многолетних растениях.
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