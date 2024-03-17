Представлен Rolls-Royce Ghost Prism

Компания Rolls-Royce представила особую серию роскошного седана Ghost под названием Prism, представляющую собой исследование контрастов, поскольку в ней темные акценты оформления сочетаются с яркими расцветками.
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