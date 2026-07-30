БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 615 подписчиков

На Ближнем Востоке — еще одна большая война: Хуситы ставят саудитов на колени, полностью лишая Эр-Рияд нефтяного экспорта

На Ближнем Востоке — еще одна большая война: Хуситы ставят саудитов на колени, полностью лишая Эр-Рияд нефтяного экспорта

Война Йемена и Саудовской Аравии хоронит мировую экономику, и нефть по 150 уже не фантастика Константин Ольшанский На фото: над горящим нефтехранилищем поднимается облако дыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Соловьев
Не Ближний Восток окончательно провалился в геополитическую преисподнюю - США ВАЛЯТ ВЕСЬ МИР В ПРЕИСПОДНЮЮ ВМЕСТЕ С СОБОЙ!
Ответить
1 м.