Добираться до дачных участков в Новосибирской области станет проще благодаря нацпроекту

В регионе отремонтируют множество дорог, в том числе на популярных маршрутах к СНТ.В 2024 году в Новосибирской области отремонтируют 244 километра дорог и 2,1 тысячи погонных метров мостов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги»".
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