Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 424 подписчика

Добираться до дачных участков в Новосибирской области станет проще благодаря нацпроекту

Добираться до дачных участков в Новосибирской области станет проще благодаря нацпроекту

В регионе отремонтируют множество дорог, в том числе на популярных маршрутах к СНТ.В 2024 году в Новосибирской области отремонтируют 244 километра дорог и 2,1 тысячи погонных метров мостов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги»".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх