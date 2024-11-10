Криптобизнесмена расстреляли в аэропорту после угроз преступного синдиката

Криптобизнесмен убит в результате предполагаемого покушения в аэропорту бразильского Сан-Паулу. Трое человек пострадали, в качестве жертвы назван Антониу Винициус Лопес Грицбах, которому угрожал главный преступный синдикат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии