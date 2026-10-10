Как изменилась растаможка электродвигателей в 2026 году: актуальные правила ФТС

Таможенное оформление электродвигателей в России требует точного определения характеристик товара, правильного выбора кода ТН ВЭД ЕАЭС и подготовки документов, подтверждающих его стоимость и назначение.
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