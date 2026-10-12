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Журнал «Профиль»

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ЕС нацелился на производство российских ракет: новый пакет санкций затронет 1600 лиц и компаний

Евросоюз готовится ввести новый пакет санкций против России, который затронет предприятия военно-промышленного комплекса и лиц, связанных с производством вооружений.

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