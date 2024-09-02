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  • Владимир Алтайцев
    Ты  просто  дура  нацистская, свихнувшаяся  на  теме  евреев. У  тебя  они подд  каждым  кустом  сидят, гниль, не  зн...Спикер МИД России...
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Володин об итогах выборов в Тюрингии и Саксонии: немцы сказали Шольцу «уходи»

Володин об итогах выборов в Тюрингии и Саксонии: немцы сказали Шольцу «уходи»

Немецкие граждане сказали руководителю правительства ФРГ Олафу Шольцу «уходи». Так председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин прокомментировал итоги выборов в парламенты Тюрингии и Саксонии.

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Комментарии
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Eduard
Скорее&quot;Проваливай&quot;!
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16 час.
Eduard
Немцы с такими дебилами окажутся на войне!
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16 час.
Eduard
Шольца давно арестовать надо,а дел на него легко сто открыть!
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16 час.

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