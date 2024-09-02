Немецкие граждане сказали руководителю правительства ФРГ Олафу Шольцу «уходи». Так председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин прокомментировал итоги выборов в парламенты Тюрингии и Саксонии.
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