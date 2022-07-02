Газета Труд

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Мировое лидерство G7 под большим вопросом

Мировое лидерство G7 под большим вопросом

G7 теряет лидирующие позиции, которые могут перейти группе БРИКС. Об этом пишет американское издание The Hill, которое указывает, что члены «Большой семерки» игнорируют интересы развивающихся стран, не желая учитывать их интересы на мировой арене.

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