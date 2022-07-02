Мировое лидерство G7 под большим вопросом

G7 теряет лидирующие позиции, которые могут перейти группе БРИКС. Об этом пишет американское издание The Hill, которое указывает, что члены «Большой семерки» игнорируют интересы развивающихся стран, не желая учитывать их интересы на мировой арене.
G7 теряет лидирующие позиции, которые могут перейти группе БРИКС. Об этом пишет американское издание The Hill, которое указывает, что члены «Большой семерки» игнорируют интересы развивающихся стран, не желая учитывать их интересы на мировой арене.
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