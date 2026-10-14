Мать Алены Рапунцель рассказала о лечении дочери после сообщения о диагнозе

Мать бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Рапунцель, известной также как Алена Савкина, впервые рассказала о состоянии дочери после ее сообщения о тяжелом диагнозе.
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