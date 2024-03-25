В Петербурге задержан муж экс-директора "Новой Голландии"

В аэропорту Пулково задержали петербуржца за неоднозначные посты о трагедии в "Крокусе".В Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково, силовиками задержан 41-летний Николай Конашенок в связи с подозрением в написании экстремистских постов о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье.
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