В Петербурге задержан муж экс-директора "Новой Голландии"

В аэропорту Пулково задержали петербуржца за неоднозначные посты о трагедии в "Крокусе".В Санкт-Петербурге, в аэропорту Пулково, силовиками задержан 41-летний Николай Конашенок в связи с подозрением в написании экстремистских постов о теракте в "Крокус сити холле" в Подмосковье.