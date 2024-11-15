Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 15 ноября

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов в пятницу, утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 978 тысяч машин, что на 1,7% меньше средних значений октября.
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