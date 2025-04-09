Вокзалы Петербурга обслужили за три месяца более восьми миллионов пассажиров

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал За первый квартал этого года услугами вокзальных комплексов Петербурга воспользовались 8,1 миллиона пассажиров – более 2,3 миллиона пассажиров дальнего следования и свыше 5,8 миллиона пассажиров пригородного сообщения, сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьской железной дороги.