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Петербургский дневник

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Вокзалы Петербурга обслужили за три месяца более восьми миллионов пассажиров

Вокзалы Петербурга обслужили за три месяца более восьми миллионов пассажиров

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал За первый квартал этого года услугами вокзальных комплексов Петербурга воспользовались 8,1 миллиона пассажиров – более 2,3 миллиона пассажиров дальнего следования и свыше 5,8 миллиона пассажиров пригородного сообщения, сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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