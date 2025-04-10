А помните, какой-то Роджерс писал, что нам не к спеху заканчивать СВО, время работает на нас, впереди крах западной коалиции и системный кризис их экономик?И куча дебилов истерила, что этот Роджерс на содержании у Кремля (если бы), оправдывает провальную стратегию, ахахах, я вся смиюся, вообще всё врёт, а запад стронг и поддерживать украину не бросит, один, четыре, во… (хватит, за эту шутку меня робот ЖЖ уже банил!).
Для дурака мир полон внезапных чудес
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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19 час.
ВераВерная
Давно Роджерса не было на платформе))) Спасибо за статью, любо! Что вы знаете о безумии? Если бы у Макрона была хоть капля мозгов...нет, я слишком многого требую от Макрона)))
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18 час.
РОБЕРТ ШАРИПОВ
Шикарна статейка! Молодца! Посмеялся от души! 👍😂
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12 час.
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