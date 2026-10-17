В НТЦ «Звездочка» прошел торжественный вечер. Четверым работникам вручили нагрудный знак «За заслуги перед предприятием», а более 200 человек отмечены различными наградами.
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