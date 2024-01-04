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Галлямов о показательном Валиевой «Пыяла»: «Когда услышал, что Камила взяла эту музыку, подумал: «Блин, о нет!» Но номер получился классный и трендовый»

«Сейчас очень популярна песня АИГЕЛ – «Пыяла», ее много используют в коротких видео, «тиктоках» фигуристов.

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