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Стоматолог Назилина: Зубы мудрости надо удалять, если они доставляют дискомфорт

Стоматолог Назилина: Зубы мудрости надо удалять, если они доставляют дискомфорт

Заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина рассказала, что зубы мудрости необходимо удалять только тогда, когда они искривляют зубной ряд, их поразил кариес, они растут неправильно, врезаясь в щеку или десну, а также в том случае, если они беспокоят человека выраженными болевыми синдромами.

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