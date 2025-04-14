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19FortyFive: США не имеют аналогов российской подлодки класса «Кондор»

19FortyFive: США не имеют аналогов российской подлодки класса «Кондор»

Военно-морской флот США не имеет субмарин, которые могли бы сравниться с российскими подлодками проекта 945А «Кондор», написал эксперт в сфере обороны Брент Иствуд в своей статье для американского журнала 19FortyFive.

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