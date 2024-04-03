Пострадавшие от теракта в «Крокусе» выдвинули обвинения: что ответили владельцы концертного зала Евгения КомароваСитуация с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта, принимает новый правовой оборот.
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