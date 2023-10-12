Российские войска взяли под контроль ключевую точку плацдарма противника под Авдеевкой - террикон у коксохимического завода

Подразделения Вооружённых сил России добились значимого успеха в районе Авдеевки. Штурмовыми подразделениями после серии ударов с воздуха и при поддержке артиллерии взят под контроль один из ключевых опорных пунктов противника в этом городе Донбасса.
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