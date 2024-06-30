Спойлер: ничего хорошего с организмом не произойдет. По данным «Коммерсанта», в 2023 году продажи алкоголя в России оказались рекордными за последние девять лет.
Смертельная доза — литр за час: врач рассказал, что будет, если каждый день пить водку
Комментарии
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А
Алексей
Только алкаши в нашем дворе живее всех живых.А те ,кто за здоровый образ жизни,уже в мире ином.
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15 час.
александр муравьев
Хрень всякую пишут. Сейчас бомжей не видно, а раньше годами одних и тех же видел. Каждый день "синие" жрали всё что горит. А по словам этого "специалиста" их уже через полгода быть не могло. Здоровье было, ещё года 4 назад, пятилитровой канистры спирта хватало максимум на две недели. Опохмелялся уже водкой. Сейчас в основном водка. Мне 68-м.
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5 час.
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