александр муравьев

Хрень всякую пишут. Сейчас бомжей не видно, а раньше годами одних и тех же видел. Каждый день "синие" жрали всё что горит. А по словам этого "специалиста" их уже через полгода быть не могло. Здоровье было, ещё года 4 назад, пятилитровой канистры спирта хватало максимум на две недели. Опохмелялся уже водкой. Сейчас в основном водка. Мне 68-м.