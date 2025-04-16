"Перевооружение" Евросоюза вызывает большие вопросы: насколько проблематично пойдет дело

Военный потенциал Евросоюза истощился, а "перевооружение" требует значительных затрат.Замгендиректора "России сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко выразил своё мнение по поводу перевооружения Евросоюза в статье для РИА Новости.