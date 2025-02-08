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Spiegel: в случае войны ЕС не сможет быстро перебрасывать войска и технику в Европе

Spiegel: в случае войны ЕС не сможет быстро перебрасывать войска и технику в Европе

Страны Запада всё чаще и настойчивей говорят о глобальном военном конфликте-ка ко реальном сценарии, обнаруживая, что готовятся к нему.

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