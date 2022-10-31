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Читатели Mirror призвали выслать из страны украинку, обвинившую в рабстве приютившую ее британку

Читатели Mirror призвали выслать из страны украинку, обвинившую в рабстве приютившую ее британку

Граждане Соединённого Королевства, прочитавшие выпущенную ежедневной британской газетой The Mirror статью о беженке из Украины, которая назвала пустившую её в свой дом гражданку Великобритании рабовладельцем, призвали выгнать украинку из страны.

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