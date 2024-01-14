В чем суть великого праздника Обрезание Господне, который приходится на 14 января Алёна ЮрьеваПраздник Обрезание Господне, отмечаемый 14 января, играет особую роль в христианской традиции, напоминая верующим о важном моменте в жизни Иисуса Христа.