В чем суть великого праздника Обрезание Господне, который приходится на 14 января Алёна ЮрьеваПраздник Обрезание Господне, отмечаемый 14 января, играет особую роль в христианской традиции, напоминая верующим о важном моменте в жизни Иисуса Христа.
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