В США суд прекратил разбирательство по делу Трампа о хранении документов

Апелляционный суд 11-го округа США, находящийся в городе Атланта в штате Джорджия, прекратил рассмотрение апелляции о возобновлении против избранного президента страны Дональда Трампа дела о ненадлежащем обращении с секретными документами.
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