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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Китайская провинция Гуандун превосходит другие провинции по размеру частного сектора и благоприятной деловой среде

Китайская провинция Гуандун превосходит другие провинции по размеру частного сектора и благоприятной деловой среде

Будучи важной движущей силой экономики Китая, китайская провинция Гуандун достигла нового рубежа в 2023 году, став лидером страны по общему количеству хозяйствующих субъектов, предприятий, предприятий с иностранными инвестициями и частных компаний.

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