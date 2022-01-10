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Наталья Бестемьянова: «Поверьте, арбитры даже не станут смотреть на ориентацию ЛеДюка»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала то, что американский фигурист Тимоти ЛеДюк, выступающий в паре с Эшли Кэйн-Гриббл, станет первым небинарным участником зимней Олимпиады.

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