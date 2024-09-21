Тайский гороскоп на неделю 23 — 29 сентября для всех знаков восточного зодиака

Быку стоит быть сдержаннее, Кролику — отказаться от соблазнов, Змее — действовать активнее, Козе — заложить успешные перспективы на будущее, Петуху — произвести яркое впечатление, а Свинье — контролировать эмоции.
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