Что делать, если отекает лицо по утрам: советы косметолога на каждый день

Проснуться — и не узнать себя в зеркале Многие все чаще сталкиваются с такой проблемой с возрастом. Кроме того, отеки на лице могут быть вызваны самыми разными причинами, от неправильного питания и недостатка воды до жаркой погоды и духоты в доме.
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