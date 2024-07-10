Что делать, если отекает лицо по утрам: советы косметолога на каждый день

Проснуться — и не узнать себя в зеркале Многие все чаще сталкиваются с такой проблемой с возрастом. Кроме того, отеки на лице могут быть вызваны самыми разными причинами, от неправильного питания и недостатка воды до жаркой погоды и духоты в доме.