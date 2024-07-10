Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

373 подписчика

Что делать, если отекает лицо по утрам: советы косметолога на каждый день

Что делать, если отекает лицо по утрам: советы косметолога на каждый день

Проснуться — и не узнать себя в зеркале Многие все чаще сталкиваются с такой проблемой с возрастом. Кроме того, отеки на лице могут быть вызваны самыми разными причинами, от неправильного питания и недостатка воды до жаркой погоды и духоты в доме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх