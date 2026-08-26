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WSJ: визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву мог быть связан со слухами о планах нападения на НАТО

Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф совершил визит в Москву, который, по данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), мог быть вызван слухами о планах России на проведение нападения на одну из стран НАТО и информацией о предполагаемой мобилизации в РФ.

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