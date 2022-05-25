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В Благовещенске под колесами машины погиб пешеход

В Благовещенске под колесами машины погиб пешеход

Сотрудники ГИБДД Амурской области проводят проверку в связи со смертельным ДТП в Благовещенске. По данным регионального ГИБДД, трагический инцидент произошел ранним утром 25 мая 2022 года в Благовещенске около дома № 155 на улице Театральной.

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