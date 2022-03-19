Как молниеносно и легко весь мир возненавидел и стал травить русских! Неужели все дело только в военной операции на Украине?

Банкноты евро, полеты в Европу, членство в Совете Европы, а еще вот этот список, который наверняка каждый уже видел: Apple Pay – полный блокApple – полный выход с рынкаAdidas – отказ от работы со сборной по футболуAudi – выходят с рынкаAMD – запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокартAmazon – полный блок всего ретейлаAdobe – полный блокBritish Petrolium – вышли из «Роснефти»BBC – отзыв лицензий на вещаниеBMW – закрывает заводы, блокирует поставкиBolt – выход с рынкаBoeing – выход с рынкаChevrolet – выходят с рынкаCannes Festival – блок российской делегацииCadillac – выходят с рынкаCarlsberg – ограничение экспортаCex Io – криптоплощадка банит ру юзеровCinema 4D – не работает приложениеCoca Cola – выход с рынкаDanone – выход с рынка вместе с дочерней компанией «Простоквашино»Disney – отмена всех фильмовDell – выход с рынкаDropbox – перестанет работать в стране через несколько днейDHL – выход с рынкаEurovision – дисквалификацияEricsson – выход с рынкаExxon Mobil – отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФEtsy – блок всех балансов на ру счетахFacebook – бан аккаунтов российских СМИFedEx – полный запрет поставокFormula 1 – отмена турнира в СочиFord – закрывает все магазиныFIFA – дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФGoogle Pay – частичный блокGoogle Maps – блок инфо для РФGeneral Motors – останавливает экспортHP – запрет ввозаHarley Davidson – прекращение поставокInstagram – блокировка российской пропагандыIntel – запрет поставки микрочиповJaguar – выходят с рынкаJooble – удалили сервис и сделали заявлениеKUNA – выход с рынкаLenovo – выход с рынкаLinkedIn – готовятся к полному выходу из страныMOK – отмена всех соревнованийMastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банковMaersk – остановка поставок в/из РФ – прощай, шмот с Aliexpress и ASOSMercedes – выход из страныMegogo – удаление всех русских фильмовMetro – увольнение 10 тысяч сотрудниковMitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центраMicrosoft Office – обсуждается широкий комплекс мерMobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из РФNFT – блок средств юзеров РФ и РБ, перевод их денег УкраинеNHL – полный блок для игроков из РФNetflix – блок для русских подписок, остановка производства РФ сериаловNike – закрывают все магазиныNintendo – запрет на покупки в рубляхNestle – закрывает все шесть фабрик в РФOnlyFans – закрытие в странеPaysera – блокировкаPayPal – заморозка счётов на выводParamount – блок кинопрокатаParimatch – отозвали франшизуPlay Station – невозможно совершить оплатуPornhub – запрет на доступ к контентуPorsche – выход из РФRenault – выход с рынкаSamsung pay – блокировка сервисаSnapchat – аут из аппки в РФ и БеларусиScania – выход из РФSpaceX – поставка Starlink УкраинеShell – разрыв контракта с ГазпромомSpotify – невозможность оплаты подпискиSony – блок кинопрокатаTwitter – нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФTikTok – массовый бан россиянToyota – увольнение 2 600 сотрудниковUEFA – отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором «Газпром»UPS – полный запрет поставокUniversal Pictures – блок кинопрокатаVisa – блокировка банкам под санкциямиVolvo – выходят из РФYandex – исключение акций компании с котировок на NY биржеYouTube – блокировка сотен РФ каналов и их монетизацииWarner Bros – отмена всего кинопрокатаWebmoney – запрет транзакцийWolksvagen – выходят из страныZoom – отзыв лицензий на разработку ПО Надо бы проверять, конечно, по каждому пункту.