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В Россельхознадзоре напомнили еще раз про уведомления о побочных продуктах животноводства

В Россельхознадзоре напомнили еще раз про уведомления о побочных продуктах животноводства

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, в связи с часто поступающими обращениями о периодичности направления уведомлений об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства, разъясняет следующее.

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