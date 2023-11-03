В Россельхознадзоре напомнили еще раз про уведомления о побочных продуктах животноводства

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, в связи с часто поступающими обращениями о периодичности направления уведомлений об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства, разъясняет следующее.
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